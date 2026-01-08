「中国国際輸入博覧会」に出展したジェトロのブースに用意された、日本酒などの試飲コーナー＝2025年11月、中国上海市（共同）【北京共同】日本が中国に輸出した日本酒を中心に酒類や食品の通関手続きに通常より時間がかかり、貿易に遅延が生じていることが8日、分かった。昨年11月に高市早苗首相が台湾有事は存立危機事態になり得ると国会答弁して以降に起きており、対日報復の一環とみられる。北京の日本大使館に関係企業から