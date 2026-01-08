ピボット分析東京時間（23:00現在） ドル円 現値156.96高値156.99安値156.46 157.68ハイブレイク 157.33抵抗2 157.15抵抗1 156.80ピボット 156.62支持1 156.27支持2 156.09ローブレイク ユーロ円 現値183.07高値183.25安値182.72 183.84ハイブレイク 183.54抵抗2 183.31抵抗1 183.01ピボット 182.78支持1 182.48支持2 182.25ローブレイク