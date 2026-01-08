世間体を気にする夫…？思いっきり不倫してますけど！それでも娘から見たら“いいパパ”だったのか…「パパについていく」という決断に至るのには、どんな経緯があったのでしょう？【まんが】私が夫と別れない理由(ウーマンエキサイト編集部)