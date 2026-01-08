東京財団の柯隆主席研究員と自民党の佐藤正久・前参院議員が８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国のトランプ大統領が国際機関や条約からの脱退などを決めたことを巡って議論した。柯氏は国連を中心とする国際機関の多くが「機能していないのは事実だ」と指摘した上で、「脱退した後に新たな国際機関、国際ルールをどう再構築するか。その創造がないのが問題だ」と述べた。佐藤氏は「米国が抜けた空白に中国が入れ