ブリスベン国際大会期間：2026年1月4日～2026年1月11日開催地：オーストラリア ブリスベンコート：ハード（屋外）結果：[ミラ アンドレーバ] 2 - 1 [リンダ ノスコワ] 試合の詳細データはこちら≫ ブリスベン国際第5日がオーストラリア ブリスベンで行われ、女子シングルス3回戦で、第6シードのミラ アンドレーバと第9シードのリンダ ノスコワが対戦した。第1