【ワシントン共同】米商務省が8日発表した2025年10月のモノとサービスを合わせた国際収支ベース（季節調整済み）の貿易赤字は、前月比39.0％減の294億ドル（約4兆6千億円）だった。赤字幅は3カ月連続で縮小し、2009年6月以来、16年4カ月ぶりの低水準となった。輸出が2.6％増の3020億ドルとなった一方、輸入は3.2％減の3314億ドルとなり、赤字が減った。