【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比03銭円安ドル高の1ドル＝156円74〜84銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1653〜63ドル、182円90銭〜183円00銭。米長期金利の上昇を手がかりに、日米の金利差を意識した円売りドル買いが先行した。