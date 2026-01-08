お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之の妻で、元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサーが、正月休みのスペイン旅行の様子を公開した。青木アナは８日、自身のインスタグラムを更新。「２０２６年のお正月休みは家族でスペイン旅行してきましたずっと前から、『サッカーを観に行きたい』という長男の希望があったものの、なかなか日程が難しく…ようやく念願叶った今回。ということで、基本的にはサッカー尽くしの旅です