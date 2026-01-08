タレントの伊集院光（58）が、Tverで公開されている6日放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」の配信オリジナルに出演。過去に目撃した超売れっ子タレントの秘話を明かした。共演の佐久間宣行氏が、自身が手掛けた番組での若槻千夏、大久保佳代子の事前アンケートの入念さが凄いというエピソードを披露し盛り上がるスタジオ。伊集院は「俺ね、若い頃に『さんま御殿』出た時に、楽屋が大部屋っぽい楽屋