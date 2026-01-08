乃木坂46の新成人お披露目が乃木神社で行われ、2025年度で二十歳を迎えた5期生の菅原咲月さん（20）、五百城茉央さん（20）、奥田いろはさん（20）、6期生の愛宕心響さん（20）、瀬戸口心月さん（20）が晴れ着姿で登場しました。■副キャプテン・菅原咲月「言葉の重みを理解して」成人の抱負成人の抱負について、グループの副キャプテンを務める菅原さんは「二十歳になったということで、ひとつひとつの言葉の重みを理解して、誰