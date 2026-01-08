【ラスベガス（米ネバダ州）＝金井智彦】米展示会「ＣＥＳ」で、自動車大手の存在感が低下している。脱炭素を見直す流れが欧米を中心に広がる中、これまで電気自動車（ＥＶ）の展示に力を注いできた日米欧の完成車メーカーの大半が姿を消し、部品メーカーやソフトウェアの展示が中心となっている。インドの電子機器メーカーＶＶＤＮテクノロジーズのブースに展示された自動車の運転席のモニター。「ちょっと暑いな」と話すと、