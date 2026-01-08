浙江省寧波市の舟山港は2025年の取扱貨物量が14億トンを超え、17年連続で世界一になった。取扱貨物量が14億トンに達した港湾は舟山港が世界初となる。同港は21世紀海上シルクロードの重要なターミナルとして、航路の配置を絶えず充実させ、最適化してきた。25年末現在、同港のコンテナ航路は309本に達し、世界約200カ国・地域の700以上の港湾につながっている。同時に、国内でシー・アンド・レール航路を110本以上開通しており、業