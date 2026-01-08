指原莉乃さん（33）がプロデュースする10人組グループ、＝LOVE（イコールラブ）の『とくべチュ、して』が、8日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、自身初の累積再生数1億回を突破しました。本作は、プロデューサーの指原さんが作詞を担当。2025年12月30日に『第67回 輝く！日本レコード大賞』で作詩賞を受賞しています。＝LOVEは、指原さんが自身の理想のアイドルをプロデュースするために、オーディションから手