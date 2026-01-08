日本時間２２時３０分に米貿易収支（10月）、新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）、非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 貿易収支（10月）22:30 予想-580.5億ドル前回-528.0億ドル（貿易収支) 新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）22:30 予想21.0万件前回19.9万件（新規失業保険申請件数) 予想188.9万件前回186.6万件（継続受