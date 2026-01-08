県内のインフルエンザの患者数は5週連続で減少しましたが県は引き続き感染予防を呼び掛けています。県内で１月4日までの1週間に届け出があったインフルエンザの患者数は1医療機関あたり「13.6人」で、前の週より「7.94人」減りました。5週連続で減少です。保健所別では北信で「32.00人」と警報基準の30人を上回っています。次いで、長野が「26.33人」諏訪で「23.00人」となっています。県は、減少傾向ではあるものの新学期が始まり