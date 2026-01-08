俳優の眞栄田郷敦さん（25）が出演するファストフード店の新CMが解禁。9日に誕生日を迎える眞栄田さんが、インタビューで今だからしたいことを語りました。青春漫画『ろくでなしBLUES』との初コラボが実現した今回のCM。眞栄田さんは、漫画の主人公“前田太尊”姿の“眞栄田太尊”として登場し、威圧感のある表情を披露しています。CMで学ラン姿を披露した眞栄田さんですが、9日に26歳の誕生日を迎えるそうで「“30歳がちょっとみ