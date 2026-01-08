“ロス五輪世代”のU-21日本代表は8日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。7日のAFC U23アジアカップ・グループリーグ初戦では2歳上のU-23シリア代表に5-0で快勝。この日はシリア戦のスタメン組を中心に13人がホテルでのリカバリーとなり、10人が30度近い気温の下で汗を流した。この日の練習に参加した10人は、GK小林将天(FC東京)、GK濱崎知康(明治大)、DF小泉佳絃(明治大)、DF関富貫太(桐蔭横浜大→横浜FM)、DF