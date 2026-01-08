きょう午前、東京・大田区のマンションの一室で男性が死亡しているのが見つかり、警視庁が殺人事件として捜査を開始しました。きょう午前、大田区大森北のマンションで40代くらいの男性が首や腹など複数か所を刺され、血を流してうつ伏せの状態で倒れて死亡しているのが見つかりました。警視庁は、凶器とみられる刃物が見つかっていないことや部屋に血の付いた足跡が残されていたことなどから、特別捜査本部を設置しました。付近の