楽曲『倍倍FIGHT!』がヒットし、2025年のNHK紅白歌合戦に初出場した7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの冠番組『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』。初回が日本テレビで8日の深夜25時35分に放送されます。『CANDY TUNE』（通称:きゃんちゅー）は、アソビシステムのアイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』より、2023年にデビューした村川緋杏さん（26）、桐原美月さん（22）、福山梨乃さん（28）、小川奈々子さん（26）、南なつさ