教室に子どもたちの元気な声が戻ってきました。県内の公立小中学校では3学期の始業式が８日、ピークとなりました。友達との再会に子どもたちの笑顔が弾けます。長野市の緑ヶ丘小学校では15日間の冬休みが終わり、8日から3学期です。2年生の教室では冬休み中に作ったびっくり箱や紙コップで作ったけん玉など、思い思いの工作を見せ合っていました。ロケット、発射～！冬休みの思い出や3学期に頑張りたいことはというと