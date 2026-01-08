東京・大田区のマンションで40代くらいの男性が殺害された事件で、8日夜、警視庁は殺人事件と断定し、特別捜査本部を設置して捜査を始めました。この事件は8日昼前、東京・大田区のマンションの一室で、40代くらいの男性が血だらけの状態で倒れているのが見つかり現場で死亡が確認されたものです。遺体には、首の後ろや下腹部などに刃物のようなもので刺された傷があり、死因はまだ分かっていませんが、失血死の可能性があるという