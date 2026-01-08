全日本空輸（ANA）は、映画「スター・ウォーズ」とのプロジェクトによる特別塗装機「C-3PO ANA JET」（ボーイング777-200型機、機体記号：JA743A）のフェリーフライトを1月12日に運航する。1月9日の福岡発東京/羽田行きNH270便をもって運航を終了し、翌10日には「ANA STAR WARS PROJECT ファイナル・イベント」を羽田空港の格納庫で開催する。1月12日の午前6時半に羽田空港から台北へ向かい、塗装を通常塗装へ変更する見通し。1月7