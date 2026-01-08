日本が中国に輸出した食品などの通関手続きに遅れが出ていることが分かりました。通常よりも2週間程度時間がかかっているということで、高市総理の台湾有事に関する発言への対抗措置の可能性があります。複数の関係者によりますと、通関手続きに時間がかかっているのは日本から中国へ輸出された酒類や食品などで、通常より2週間程度時間がかかるケースが多いということです。北京にある日本大使館には、特に日本酒の手続きや日本か