【モスクワ共同】ロシア外務省は8日、米軍が大西洋でロシア船籍のタンカーを拿捕したことについて「民間船を事実上乗っ取り、乗組員を拘束したのは国際海事法の重大な違反だ」と主張し「深刻な懸念」を表明する声明を発表した。