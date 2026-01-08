テレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』(1月8日スタート 毎週木曜21:00〜)の記者会見が8日、都内で行われ、松嶋菜々子、佐野勇斗、長濱ねる、高橋克実、大地真央が登壇した。松嶋菜々子今作のために、髪をバッサリとカットし、ショートヘアにした松嶋。これまでも役に合わせて髪型を変えてきたといい、「そんなに髪を切ることに抵抗はありませんでした」と話す。ショートヘアは松嶋自身の提案だったそうで