俳優の小栗旬（43歳）が、1月8日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。「『ひらやすみ』みたいなドラマがやりたいんですよ」と語った。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、織田信長を演じている小栗旬に番組がインタビューを実施。小栗は俳優としてどうしてもやりたいジャンルの作品があるそうで、「最近のNHKで言えば『ひらやすみ』みたいなドラマがやりたいんですよ」と話す。小栗は、「ひらやすみ」のような、日常を切