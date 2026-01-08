青森県で最大震度6強を観測した地震の発生から8日で1か月となりましたが、建物被害は2600件を超えました。被災地では生活再建が進められていますが、いまだ被害の全容はつかめない状況です。先月8日震度6強を観測した青森県東方沖を震源とする地震により、県内では32人がけがをしました。高台にある八戸市糠塚地区にある住宅では壁にひびが入りガラスも割れました。被害は建物にとどまらず土地が南側に1メートルずれ、土留めに亀裂