群馬県太田市の住宅敷地内で20代男性を刺して殺害しようとしたとして、太田署は8日、殺人未遂の疑いで外国籍の20代の男を現行犯逮捕した。刺された男性は日本人で、搬送されたが病院で死亡が確認された。署は今後、容疑を殺人に切り替え、2人の関係や詳しい状況を調べる。逮捕容疑は8日午後、太田市牛沢町の住宅の駐車場で、刃物のようなもので男性の首を刺し、殺害しようとした疑い。県警によると、同日午後4時半ごろ「首を