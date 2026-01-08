◆バレーボール・全日本高校選手権3回戦福岡大大濠0―2東山（8日、東京体育館）男子の福岡大大濠が3回戦で姿を消した。4強入りした東山にストレート負け。第1セット（S）は序盤から一進一退の攻防を繰り広げながら先取され、先行した第2Sも後半に突き放された。福岡県代表決定戦で14連覇中だった東福岡に勝利。本大会で優勝3度の強豪を破って、15大会ぶりの出場を果たした。2年生エースの新山は「来年もここに戻ってきて、