お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァさん（35）が6日、初監督映画『禍禍⼥』行脚出発式に斎藤工さん（44）らキャスト陣と登場し、出演者の意外なオファーの理由を明かしました。映画『禍禍⼥（まがまがおんな）』（2月6日公開）は、ゆりやん監督自身が経験した恋愛をユーモラスに描いた初監督作品。イベント内では、ベルリン国際映画祭開催期間中に行われる、ベルリン批評家週間に正式に選定されることが発表されま