途中出場ながら要所での活躍が光った富士通の前沢（左）＝代々木第二体育館バスケットボールの天皇杯、皇后杯全日本選手権は８日、国立代々木競技場などでファイナルラウンドが行われ、女子の準々決勝で２連覇を狙う富士通がトヨタ紡織に５９─５６で接戦を制した。 このほか、女子はデンソーが前回準優勝のアイシンを６５─４４で退けて、準決勝に進んだ。男子は、Ｂリーグ勢同士が対戦し、前回準優勝のＡ東京が群馬に延長の