日の出よりも１時間早く始動――。ソフトバンクの松本晴投手（２４）が８日、福岡・筑後市のファーム施設で自主トレを行った。この日は５時に起床し、練習開始は６時半。「眠いですけど、心のトレーニングにもなる」と精神修行も兼ねて、早朝トレーニングを継続している。かねて哲学的な思考を持つ２４歳は「９時から始めて（午後）３時に終わるのと変わらない」「早く帰った方が自分の時間ができる」と、有意義な朝活を強調。