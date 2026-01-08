欧州株総じて調整圧力が優勢 東京時間21:37現在 英ＦＴＳＥ100 10015.99（-32.22-0.32%） 独ＤＡＸ25064.74（-57.52-0.23%） 仏ＣＡＣ40 8213.29（-20.63-0.25%） スイスＳＭＩ 13293.49（-30.54-0.23%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間21:37現在 ダウ平均先物MAR 26月限49073.00（-166.00-0.34%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6951.25（-12.00-0.17