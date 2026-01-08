ドル円１５６．７０近辺、ユーロドル１．１６７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、午前からの水準変化は特段みられていない。ドル円は156.70近辺、ユーロドルは1.1675近辺などで推移している。本日のNY市場では、米貿易収支、米新規失業保険申請件数、米非農業部門労働生産性指数（速報値）、米卸売在庫（確報値）、カナダ国際商品貿易などの発表が予定されている。 USD/JPY156.71EUR/USD1.1672