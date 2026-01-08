山田梨央選手「いま長野市で活動している未来のオリンピック選手のためにもオリンピックでしっかり頑張ってきたいと思います」長野市の荻原市長を表敬訪問したのはスピードスケートでミラノ・コルティナオリンピックに出場する長野市ゆかりの2人です。諏訪市出身で長野市内の企業に所属する山田梨央選手は女子500メートルと1000メートルに、また、長野市出身の倉坪克拓選手は男子500メートルに出場