芸能活動を再開した俳優の新井浩文が８日にＸを更新し、２月１３日に大阪市内でトークイベントを実施すると発表した。会場となる梅田ラテラルの公式アカウントを引用。「大阪でトークイベントをやります。時間がある方は遊びに来てねー」とつづった。新井は１８年に派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われ、１９年に逮捕。２０年１２月に懲役４年の実刑判決が確定している。昨年１２月２８日に劇