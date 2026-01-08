手のかかる息子がいるママ友を“かわいそう”だと蔑み、心を満たしていた主人公。娘と利久くんはもう中学生なのに、ひとりだけ時が止まっていたようですね。それに娘はなぜ、利久くんの話を避けたのでしょう？勝手にノートを送ったことを知ったら怒るのでは…。【まんが】ママ友マウントの大誤算(ウーマンエキサイト編集部)