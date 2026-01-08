アイドルグループ・櫻坂46の松田里奈さんや森田ひかるさんたち5人が8日、3月28日、29日に開催される『AnimeJapan 2026』のアンバサダーに就任することが発表されました。■2026年は過去最大規模での開催予定2014年の初開催から13回目を迎える、世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』。今年は、大手アニメ関連企業をはじめ、過去最多となる120社以上の出展が決定しています。■櫻坂46が2年連続のアンバサダーに就任さらに