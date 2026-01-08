【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SPYAIRがニューシングル「Kill the Noise」を2月11日にCDリリース、表題曲を1月15日に先行配信する。 ■懲罰勇者たちの感情やその機微をヘヴィかつシリアスなムードでアプローチ 表題曲の「Kill the Noise」は、1月より全国28局にて放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌。 リリース情報と合わせて、「Kill the Noise」のア