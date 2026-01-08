2026年1月7日（水）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（ロイズファームトゥーバー）』が期間・数量限定で販売されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 『生チョコレート（ロイズファームトゥーバー）』は、フルーティな味わいが魅力の自社農園産カカオ豆を使った、こだわりの生チョコレート。※カカオマスのみ自社農園のカカオ豆