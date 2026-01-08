二宮和也さん（42）がMCを務める日本テレビ系バラエティー『ニノさん』のスペシャル番組に、日テレ系新ドラマの主役たちが集結。総勢16人の豪華芸能人が、白熱のバトルを繰り広げました。9日放送の『ニノさん』は、ゲームマスターの二宮さんが仕掛ける『ひらめきIQバトル 2時間SP』。生田斗真さん（41）が、「優勝狙っていきますよ」と自信満々な発言をすると、 篠原涼子さん（52）が「藤木（直人）くんが天才なので」と続き、のん