Photo: 納富廉邦 日本科学未来館（以下、未来館）で2025年12月24日から常設展示「零壱庵」で公開されている『デヴィエーション・ゲーム ー 人間ならではの表現って何だろう？』は、提示されたお題に対し、「人間には分かるけど、AIには分からない絵」が描けたら人間の勝ちというゲームだ。人間の想像力をAIに見せつけるゲーム Photo: 納富廉邦