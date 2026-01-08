まだまだ寒さは続きそうで、アウターを買い足したいと感じている人も多いのでは？ そんな今チェックしたいのは、トレンド素材を取り入れた、大人も着こなしやすい【ZARA（ザラ）】のデザインアウターです。今回は、さっと羽織るだけでこなれた雰囲気を演出できそうな、ふわふわ襟付きをセレクトしました。上品な甘さがありながらも主張しすぎず、日常コーデに自然となじむ予感です。 シンプル × ふわふわ襟の