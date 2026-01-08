木原官房長官は、中国が東シナ海で新たなガス田の掘削を行っていることに対して、「極めて遺憾である」と非難しました。木原官房長官：一方的な開発行為やその既成事実化の試みを継続していることは極めて遺憾である。木原長官は、「直ちに外交ルートを通じて中国側に強く抗議」し、東シナ海の資源開発に関する協力の合意実施を強く求めたことを明らかにしました。また、中国商務省は7日、日本から輸入している一部の化学物質（ジ