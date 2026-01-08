リヴァプールでプレイするMFドミニク・ショボスライはアーセナルとの大一番に向けて気合いが入っているようだ。昨シーズン王者のリヴァプールは今シーズン不安定な戦いを見せており、まだ完全に調子を取り戻したわけではない。前節のフラム戦（2-2）では後半ATの劇的被弾によって勝ち点3を逃すなど懸念事項は多いが、直近のリーグ戦8試合は負けなしで4勝4分となっている。そんな中で迎えるアウェイでのアーセナル戦。プレミア首位