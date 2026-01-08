またしても記録を打ち立てた。プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するアーリング・ハーランドは第21節ブライトン戦に先発。前半ジェレミー・ドクがPKを獲得し、キッカーを務めると冷静にゴールネットを揺らした。クラブ公式によると、ハーランドはシティでの通算150ゴールに到達。173試合での150ゴールは、シティのレジェンドであるセルヒオ・アグエロ氏の223試合での150ゴールを大きく更新する記録となった。ハーラン