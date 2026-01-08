タレント・千秋が8日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・05）にゲスト出演。芸能界入りを親に大反対され、大もめしていたことを明かした。千秋は、フジテレビのオーディション番組「ゴールドラッシュ」の初代グランドチャンピオンになり芸能界デビュー。しかし、当初は両親の許可を得ずに勝手にオーディションに申し込んでおり、「就職は決まっていたんだけど、その時は5万人の応募があった