女優の吉川愛が、新年の抱負をつづった。吉川は８日までに自身のインスタグラムを更新。「２０２６仕事はじまりました、がんばります」と今年の干支・「午」の絵文字を添えて記し、デジカメでの自撮りショットでグレーのパーカー姿を披露した。また、この投稿を引用したストーリーズには「今年は内面も外見も磨く年にします」と記してアップ。この投稿にファンからは「今年も沢山推すよお仕事、たのしんで〜」「この緩