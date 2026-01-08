中国兵器工業集団傘下の愛生集団が独自開発した200キログラムレベルの大積載量・長航続時間複合翼無人機「霊鵲150（LQ-150）」がこのほど、初飛行を無事完了したことが1月7日、中国兵器工業集団への取材で分かった。新華社が伝えた。今回の試験では、霊鵲150および搭載された独自開発の低コスト多目的飛行制御システム、汎用ミッションペイロードサーボ機構、ヒューマンマシンインテリジェント管理システム、小型地上局などの製品