◆バレーボール・全日本高校選手権準々決勝東九州龍谷2―0富士見（8日、東京体育館）女子の東九州龍谷が5大会ぶりの準決勝進出を果たした。3回戦は奈良文化、準々決勝では昨夏の全国総体4強の富士見（静岡）にストレート勝ち。富士見には昨夏の全国総体、昨秋の国民スポーツ大会で敗れた借りを返した。富士見戦はエースの忠願寺（2年）らが迫力のある攻撃を展開。「しっかりと粘って勝てたと思うので、次につながる試合が